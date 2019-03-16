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أخبار العالم

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

السبت 16/مارس/2019 - 11:50 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "هيرالد نيوزيلاند، اليوم "السبت"، أن مكتب رئيسة الوزراء أكد أنه تلقى نسخة من "البيان" الذي أعده الإرهابي، قبل أقل من 10 دقائق من بدء الهجوم الإرهابي على مسجدين، أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابي أرسل البيان إلى 70 شخصا آخر، من بينهم السياسي البارز، سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور مالارد.

وبحسب الصحيفة، فإن البيان الذي وصل إلى نحو 70 شخصا لم يكن يشير إلى أن الإرهابي بصدد تنفيذ عملية إرهابية، بل أن الديباجة تشير إلى أنه نفذها بالفعل، ولذلك لم يكن هناك وقت كاف لإيقافه.

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