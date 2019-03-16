هل يجب على مريض البواسير الاغتسال للصلاة؟.. علي جمعة يجيب

تلقى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه ( هل يجب الغسل على من يعانى من مرض البواسير بعد نزول الدم؟).



وأجاب "جمعة" قائلًا : إن من كان يعاني من مرض وهذا المرض دائم فهذا يسمى دائم العذر، ولذلك صاحب العذر الدائم يتوضأ لكل صلاة فقط لا غير ولا يغتسل ويصلى الصلاة وإن كان عليه فوائت وسنن يؤديها ولكن عليه أن يبادر ويتوضأ ويصلى مباشرة.



وأضاف: "بالنسبة لمريض البواسير دائم نزول الدم عليه تنظيف الملابس إذا تأثرت بهذا الدم، وتجديد الوضوء فقط".

