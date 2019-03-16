ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجب على مريض البواسير الاغتسال للصلاة؟.. علي جمعة يجيب

السبت 16/مارس/2019 - 12:02 م
صلاة المريض
صلاة المريض
إيمان طلعت
تلقى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه ( هل يجب الغسل على من يعانى من مرض البواسير بعد نزول الدم؟).

وأجاب "جمعة" قائلًا : إن من كان يعاني من مرض وهذا المرض دائم فهذا يسمى دائم العذر، ولذلك صاحب العذر الدائم يتوضأ لكل صلاة فقط لا غير ولا يغتسل ويصلى الصلاة وإن كان عليه فوائت وسنن يؤديها ولكن عليه أن يبادر ويتوضأ ويصلى مباشرة.

وأضاف: "بالنسبة لمريض البواسير دائم نزول الدم عليه تنظيف الملابس إذا تأثرت بهذا الدم، وتجديد الوضوء فقط".

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

احذر.. 3 أخطاء يقع فيها كثير من الأزواج فتزداد حجم المشكلات بينهما

7 نصائح لتنظيف الأجهزة الكهربائية دون ماء

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

أمطار متوسطة ورياح بالإسكندرية واستمرار حركة الملاحة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 -3- 2019 والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب

تعليق قوي من حازم إمام على أزمة محمد صلاح

في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستالجيا

تقارير صحفية: وصيف الدوري التركي يطلب ضم تريزيجيه مقابل 10 ملايين يورو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فيديو

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا
تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو
وزيرة الثقافة تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالسوشيال ميديا
لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين
أحمد حجاج: أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي يدرسون بالجامعات المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟