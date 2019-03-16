شبيبة الساورة الجزائري يشيد بدور مسؤولي الأهلي مع بعثة الفريق

أشاد مراد بلخضر عضو مجلس إدارة نادي شبيبة الساورة الجزائري، بالدور الكبير الذي بذله مسئولو النادي الأهلي مع بعثة فريقه الجزائري منذ الوصول إلى مصر استعدادا لمواجهة الفريقين.





وأضاف أن الأهلي قدم كل التسهيلات لبعثة شبيبة الساورة، مؤكدًا أن البعثة شعرت بأنها في بلدها الثاني، متمنيا أن تخرج مباراة اليوم بشكل يليق باسم وتاريخ الناديين والبلدين الشقيقين، وأن تكون مواجهة اليوم بمثابة عرس كروي عربي، وأن ينجح الفريقان في العبور سويا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



