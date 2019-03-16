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رياضة

شبيبة الساورة الجزائري يشيد بدور مسؤولي الأهلي مع بعثة الفريق

السبت 16/مارس/2019 - 11:48 ص
شبيبة الساورة الجزائري
شبيبة الساورة الجزائري والاهلي مباراة الذهاب
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد مراد بلخضر عضو مجلس إدارة نادي شبيبة الساورة الجزائري، بالدور الكبير الذي بذله مسئولو النادي الأهلي مع بعثة فريقه الجزائري منذ الوصول إلى مصر استعدادا لمواجهة الفريقين.

وأضاف أن الأهلي قدم كل التسهيلات لبعثة شبيبة الساورة، مؤكدًا أن البعثة شعرت بأنها في بلدها الثاني، متمنيا أن تخرج مباراة اليوم بشكل يليق باسم وتاريخ الناديين والبلدين الشقيقين، وأن تكون مواجهة اليوم بمثابة عرس كروي عربي، وأن ينجح الفريقان في العبور سويا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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