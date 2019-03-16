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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش بالبحر الأحمر

السبت 16/مارس/2019 - 12:06 م
قطع حشيش
قطع حشيش
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، تم تحرير المحضر رقم 2144 لسنة 2019 جنح قسم سفاجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "محمود أ م" عاطل، والسابق اتهامه في 2 قضية "ضرب" وبحوزته 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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