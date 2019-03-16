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محافظات

افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 01:31 م
افتتاح منافذ أمان
افتتاح" منافذ أمان" لبيع اللحوم بدمنهور
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة افتتاح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع الجزارين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

افتتح المحاسب محمد على خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور "منفذ أمان" لبيع اللحوم الطازجة بجوار مسجد التوبة فى إطار تنفيذ البروتوكول المنعقد بين مديرية التموين والمحافظة بضرورة الاهتمام وتوفير السلع وطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، لسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من اللحوم والتصدي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

وتم طرح بيع اللحوم السودانى بسعر ٧٥ جنيها لكيلو اللحم البقرى، و٩٠ جنيها لسعر كيلو الضانى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبإشراف الطب البيطري ومباحث التموين والصحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور
افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور
افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور
افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور
افتتاح منافذ أمان لبيع اللحوم بدمنهور بأسعار مخفضة لمحاربة جشع الجزارين.. صور

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