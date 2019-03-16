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بث مباشر

بث مباشر.. مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا

السبت 16/مارس/2019 - 11:47 ص
لاعبو الترجي
لاعبو الترجي
القسم الرياضي
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه نقدم لكم البث المباشر، لمباراة الترجي التونسي، وبلاتينوم الزيمبابوي، اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويراهن الترجي الرياضي التونسي الذي ضمن تأهله الى ربع النهائي متصدرا لمجموعته على الظهور بوجه يؤكد الصورة التي ظهر بها في التصفيات على الرغم من أن معين الشعباني سيعول على تشكيلة من الاحتياطيين "الفريق الثاني".

ويمتلك الترجي 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أية هزيمة، ليضمن التأهل المباشر كمتصدر للمجموعة دون النظر إلى نتيجة مباراة اليوم ويتقدم بأربع عن نقاط عن ملاحقه نادي حورية كوناكري الغيني (7 نقاط) .










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