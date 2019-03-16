إحنا شبابك يا مصر تنظف طور سيناء تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي

قامت مبادرة "إحنا شباب يا مصر" التى أطلقها الاتحاد الوطنى للقيادات الشبابية بجنوب سيناء، برئاسة الشاب محمد موافى، منسق الحملة، بتنظيف وتجميل طريق الكورنيش بطور سيناء العاصمة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.



وقام شباب المبادرة بتنظيف الحدائق ودهان البلدورات وتلوين الأرصفة، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة طور سيناء برئاسة المحاسب فوزى همام، رئيس المدينة، وحضور محمد حسن، سكرتير المدينة، ومحمود الشبراوى، مشرف الأعمال بمجلس المدينة.



وقال منسق الحملة، إنها استهدفت تجميل الشوارع الرئيسية فى طور سيناء العاصمة حتى تظهر بالمظهر اللائق خلال احتفالات جنوب سيناء فى عيدها القومى الذى يتزامن مع ذكرى عودة طابا الحبيبة لحضن الوطن.

