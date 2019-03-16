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كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد

السبت 16/مارس/2019 - 01:43 م
عباس العقاد
عباس العقاد
قسم التوك شو
قالت الإعلامية إيمان العقاد، أحد أفراد عائلة الكاتب عباس العقاد، إنها عقب فقرة برنامج "صباح للورد" عن وجود ابنة غير شرعية للعقاد، قامت ببحث دقيق حتى توصلت لمقال الكاتب الصحفي محمود صلاح على "البوابة نيوز"، والذي روى فيه أن هناك صحفيا واكب عباس العقاد يدعى "محمود طه الجبلاوي"، عضو بلجنة الشعر في مجلس الفنون، قدم كتاب "في صحبة العقاد"، يفيد بأن العقاد بعد خروج حزب الوفد من الحكومة، بدأ في مهاجمة الحكومات الأخرى.

وأضافت "العقاد"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، أنه بسبب مهاجمته لتلك الحكومات تمت محاصرته حتى لا ينشر ولا يكتب، وأوقفت دور النشر التعامل معاه، وهنا ساعدته عائلة بدرية رشاد المراسي بمبلغ ٤٠٠ جنيه لنشر كتابه آنذاك، وبعد ذلك رد المبلغ لهم وأهداهم وصارت بينهم علاقة إنسانية، ثم تدهور الحال بتلك العائلة وتوفيت الأم وتركت طفلتها ذات الـ٨ أشهر، وتكفل العقاد بالطفلة بدرية وكانت تناديه "بابا".

وأوضحت أن بدرية عقب وفاة عباس العقاد أجرت مكالمة هاتفية مع شقيقتها وقالت لها: "العقاد مات"، ومن ثم انتحرت من خلال بلع أقراص وتم نقلها للمستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل دخوله.

ولفتت إلى أن عباس العقاد لم يتزوج في حياته، وهو نفسه قال ذلك في حوار له مع أماني ناشد: "عندما بدأت أشعر إني لازم أتجوز كان عندي ٤٠ سنة، ومنعتني أسباب كثيرة من ذلك منها المطاردة والاعتقال، وكنت اللي أعجب بها لا تعجب بي والعكس، ولكن أنا لست من أعداء الزواج".

وتمنت الإعلامية إيمان العقاد، إعادة طباعة الروايات القديمة للكاتب الكبير عباس العقاد.

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كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد
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