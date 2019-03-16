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القابضة للمياه: مركز تدريب الأميرية يهدف لرفع كفاءة العاملين.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 01:35 م
افتتاح مركز تدريب
افتتاح مركز تدريب الأميرية
مي محمد
قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم افتتاح مركز تدريب الأميرية التابع لشركة صرف بالقاهرة.

وأوضح "رسلان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم، السبت، أن الهدف من افتتاح المركز هو رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى المستويات لرفع الكفاءة في التشغيل والصيانة وتقديم الخدمة المتميزة للمواطن.

وأضاف رئيس شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم استلام المعدات الجديدة للمركز، إضافة إلى شراء مجموعة معدات أخرى لبعض الشركات التابعة للقابضة لمياه.

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