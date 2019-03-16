سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور

تبادل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، الدروع خلال افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب المقام تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر" بنادي قارون الرياضي.



وأهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "سعد" تقديرًا لجهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا لجهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيف فاعلة خدمة لشباب مصر توفر فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.



وقد حضر افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب المقام تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر" بنادي قارون الرياضي، وليد عبد الرحمن، مديرية القوى العاملة بالفيوم.