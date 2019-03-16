ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 01:34 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحافظ الفيوم اللواء عصام سعد، الدروع خلال افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب المقام تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر" بنادي قارون الرياضي.

وأهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "سعد" تقديرًا لجهوده الحثيثة المبذولة فى خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا لجهده فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيف فاعلة خدمة لشباب مصر توفر فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

وقد حضر افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب المقام تحت شعار "العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر" بنادي قارون الرياضي، وليد عبد الرحمن، مديرية القوى العاملة بالفيوم.
سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور
سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور
سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور
سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الفيوم فى افتتاح ملتقى التوظيف.. صور

ترشيحاتنا

الداخلية تستعد لتأمين مباراة الأهلي.. القوات في محيط الاستاد ودوريات على الطرق

مستشار بالاتحاد الأفريقي لصدى البلد: تحويل ملتقي أسوان لحدث سنوى وارد

احذر.. 3 أخطاء يقع فيها كثير من الأزواج فتزداد حجم المشكلات بينهما

التلفزيون الإسرائيلي: ضربة جديدة من حماس على إسرائيل خلال ساعات

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو

تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو

سفاح مسجدي نيوزيلندا: أتطلع لجائزة نوبل للسلام تكريما على نضالي

فيفي عبده: أنا عيانة بموت

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

أصغر ضحايا نيوزيلندا.. مؤيد هرب من المسلح فقتله أمام والده وشقيقه

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

اليوم.. الداخلية تعلن الفائزين بقرعة الحج في 5 محافظات تعرف عليها.. خدمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

فيديو

كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد
خبير بترول يكشف أهمية لقاء الملا مع مساعدة الرئيس الأمريكي
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب.. وتؤكد مسئوليتها عن ضمان السلامة وحرية العبادة للمواطنين
رئيس اتحاد الرماية: وجود مصر على الخريطة الدولية شرف كبير لنا
دار الإفتاء: الغيظ والكره وراء الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟