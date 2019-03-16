تفاصيل ندوة المنتجة التونسية درة بوشوشة على هامش الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

وقد اختيرت أفلامها لتعرض في مهرجانات البندقية وكان وبرلين، وإلى جانب عملها في إنتاج الأفلام، أسّست ورشة المشاريع السينمائية في إطار مهرجان قرطاج السينمائي في العام 1992، فضلًا عن ورشة عمل "سود إكريتور" (كتّاب الجنوب) في العام 1997 المستمرّة بإدارتها حتى يومنا هذا.







يُضاف إلى ذلك أنّ "بوشوشة" منخرطة بشكل نشط في تدريب الأشخاص في إطار "سينما بلدان الجنوب" والترويج لهم، وعيّنت رئيسة "صندوق الجنوب" في العام 2010، ورئيسة برنامج التمويل التابع للمركز السينمائي الفرنسي (CNC) لدعم السينما العالمية في العام 2012، وتم تكريمها أمس بحفل افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية تقديرا لإسهاماتها المتعددة.

أقيمت ندوة خاصة للمنتجة التونسية "درة بوشوشة" ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة، والمقامة في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري بالمدينة الأثرية الساحرة الأقصر.بدأت "بوشوشة" ندوتها بالحديث عن كيفية اختيارها لأعمالها الفنية، فقالت إنها تعشق الأدب والقراءة، ولكن حدثت صدفة في حياتها عندما قابلت المنتج الكبير الراحل أحمد بهاء الدين عطية، والذي غير مسار حياتها، وحمسها للاتجاه إلى الإنتاج.وأضافت أن "الإنتاج عمل عظيم، والقدر هو الذي اختار لي هذا الطريق، وعلاقتي الوثيقة بالمخرجين أساس نجاح أعمالي، ولست وحدي وراء النجاح بل هناك شركاء من مخرجين وفريق تصوير وإعداد وآخرون يستحقون التكريم كما أستحقه أنا".وتابعت: "الإنتاج ليس مهنة كأي مهنة، فبعض المخرجين لا يتقبلون تدخل الآخرين في عملهم، ولكنها طريقتي، وسر نجاح أعمالي".وعن تجربتها في أيام قرطاج السينمائية، أجابت أنها بدأت كمتطوعة حتى تكتسب أحقية التواجد بهذا المهرجان العريق، ومن شجعها كان المنتج أحمد عطية، ثم أوقفت تلك التجربة لإتاحة الفرصة لغيرها من شباب المنتجين، وآثرت إقامة مهرجان خاص بها على شاطئ البحر عقدت منه دورة واحدة ناجحة إلى الآن.جدير بالذكر أن "بوشوشة" منتجة تونسية، أنتجت منذ العام 1994، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية التونسية والأجنبية، القصيرة والطويلة على حدٍّ سواء، ومن ضمنها سلسلة الأفلام الأفريقية القصيرة "Africa Dreaming" (أفريقيا تحلم)، و"Sabria" (صبرية) للمخرج عبد الرحمن سيساكو، و"موسم الرجال" للمخرجة مفيدة التلاتلي، و"بركات" للمخرجة جميلة صحراوي، و"ساتان أحمر" و"أسرار دفينة" لرجاء عماري.