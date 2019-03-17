أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور

"محلاتنا مش عشوائية" جملة يتردد صداها بمجرد أن تقترب نحو مئات يصطفون بمنطقة السيدة زينب، يحملون لافتات استغاثة للرئيس السيسى لحل أزمتهم التى تعود لعام ٢٠١٦ بطلب إخلاء من محافظة القاهرة لمحلاتهم التجارية لتطوير منطقة تل العقارب روضة السيدة.



ترقب طال انتظاره، وحالة من البؤس تخيم على الوجوه، وآخرون يضعون "أيديهم على خدودهم"، يتبادلون الأحاديث والحلول يوميا ويترقبون انفراج أزمتهم، وزوال ضوائقهم والخروج من نفقهم المظلم ومزاولة نشاطهم التجارى بآدمية.



قامت عدسة "صدى البلد"، بالوقوف على آخر مجريات أزمة أهالى شارع السد البرانى من مماطلة رئاسة الحى، المحافظة لاستلام محلاتهم التجارية حتى الآن.



"٣٤٤ محلا تجاريا هيبعوهم فى المزاد العلنى" جملة لخصت حال محمد عبده ، أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة، والذى يشير إلى أنهم لم يترددوا منذ مطالبتهم بالإخلاء الفورى لتطوير منطقة تل العقارب وتوفير مخازن غير آدمية "فى البدروم" لنقل بضائعهم لحين العودة لتكون الضربة القاضية التى يتلقوها مؤخرا ببيع محلاتهم البالغ عددها ٣٤٤ في مزاد علنى.



لم يكن الأمر باليسير على الحاج سيد، الذى أكد أنه يمتلك محله التجارى منذ ما يقرب من ٤٠ عاما، ورغم كون محلاتهم ليست ضمن التخطيط العمرانى العشوائى إلا أنهم لم يلوحوا بالرفض وكانت الاستجابة خيارهم الجماعى مستنكرا: "مايكونش ده جزاءنا على الموافقة أن تدفنا المحافظة ورئاسة الحى بالحيا".



واستنجد أحمد السيد، صاحب أحد المحال التجارية بالمنطقة بالرئيس السيسى، وبرئاسة الوزراء لحل أزمتهم بأسرع وقت خاصة مع مماطلة المحافظة، رئاسة الحى والاكتفاء بوعود متكررة دون جدوى لاسيما أنهم أصحاب حقوق ويطالبون فقط بعودة محلاتهم التجارية ومزاولة نشاطهم التجارى وخروجهم من المخازن غير الآدمية.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

