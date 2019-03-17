ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 03:29 م
شيرين عادل _ عدسة : عز حسين
"محلاتنا مش عشوائية" جملة يتردد صداها بمجرد أن تقترب نحو مئات يصطفون بمنطقة السيدة زينب، يحملون لافتات استغاثة للرئيس السيسى لحل أزمتهم التى تعود لعام ٢٠١٦ بطلب إخلاء من محافظة القاهرة لمحلاتهم التجارية لتطوير منطقة تل العقارب روضة السيدة.

ترقب طال انتظاره، وحالة من البؤس تخيم على الوجوه، وآخرون يضعون "أيديهم على خدودهم"، يتبادلون الأحاديث والحلول يوميا ويترقبون انفراج أزمتهم، وزوال ضوائقهم والخروج من نفقهم المظلم ومزاولة نشاطهم التجارى بآدمية.

قامت عدسة "صدى البلد"، بالوقوف على آخر مجريات أزمة أهالى شارع السد البرانى من مماطلة رئاسة الحى، المحافظة لاستلام محلاتهم التجارية حتى الآن.

"٣٤٤ محلا تجاريا هيبعوهم فى المزاد العلنى" جملة لخصت حال محمد عبده ، أحد أصحاب المحال التجارية بالمنطقة، والذى يشير إلى أنهم لم يترددوا منذ مطالبتهم بالإخلاء الفورى لتطوير منطقة تل العقارب وتوفير مخازن غير آدمية "فى البدروم" لنقل بضائعهم لحين العودة لتكون الضربة القاضية التى يتلقوها مؤخرا ببيع محلاتهم البالغ عددها ٣٤٤ في مزاد علنى.

لم يكن الأمر باليسير على الحاج سيد، الذى أكد أنه يمتلك محله التجارى منذ ما يقرب من ٤٠ عاما، ورغم كون محلاتهم ليست ضمن التخطيط العمرانى العشوائى إلا أنهم لم يلوحوا بالرفض وكانت الاستجابة خيارهم الجماعى مستنكرا: "مايكونش ده جزاءنا على الموافقة أن تدفنا المحافظة ورئاسة الحى بالحيا".

واستنجد أحمد السيد، صاحب أحد المحال التجارية بالمنطقة بالرئيس السيسى، وبرئاسة الوزراء لحل أزمتهم بأسرع وقت خاصة مع مماطلة المحافظة، رئاسة الحى والاكتفاء بوعود متكررة دون جدوى لاسيما أنهم أصحاب حقوق ويطالبون فقط بعودة محلاتهم التجارية ومزاولة نشاطهم التجارى وخروجهم من المخازن غير الآدمية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور
أهالى السد البرانى: أخلينا محلاتنا لتطوير تل العقارب والحي باعها في مزاد علني.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار فى جولة بسوق أسوان

احذري.. فى هذه الحالة يتحول البقدونس لسم قاتل بعد 30 دقيقة

حساب البريميرليج يزف بشرى سارة لمحمد صلاح قبل مواجهة فولهام

أردوغان لـ نتنياهو: شد ودن ابنك.. وإلا عندي طرق ثانية لتعليم إسرائيل

الأرجنتين تغلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرة بوينج 737 ماكس

هاني جعفر أمين شرطة شهيد الواجب.. ابن المنوفية أنقذ العشرات في حريق ولقى مصرعه مختنقا

وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عاماً

محسن صالح يوجه رسالة إلى ميدو بعد خسارة الوحدة

إيهاب جلال يكشف سر عدم مصافحته لـ حسام حسن أمس

24 كلمة كان يرددها رسول الله عند الكرب

موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفيروز زولفيرمان.. أصغر ناج من مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. تفاصيل لحظات رعب شهدها الطفل الإندونيسي تحت وابل الرصاص.. طلقات الغدر اخترقت جسد والده أمام عينيه وشظاياه نفذت من ساقه

نوستالجيا | تغير ملامح نجوم مسلسل Friends بعد 25 عامًا.. صور

مهاب مميش: الحكومة لديها خطة لتطوير جميع موانئ الجمهورية.. صور

السيسي يتفقد الجناح الاقتصادى بملتقى أسوان ويطالع أنشطة شباب رواد الأعمال.. صور

تجاوز الـ100 عام.. أكبر معمر في قنا لـ صدى البلد: السيسي رئيس الغلابة ويسير على خطى عبد الناصر.. وأشكره على ما قدمه للبسطاء ومحدودى الدخل.. فيديو وصور

فيديو

السيسي للشباب: خلوا بالكم من استقرار بلادنا.. الأمن فرصة أوعوا تهدروها.. فيديو
السيسي يحذر من خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الدولة الوطنية .. فيديو
السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو
أول تعليق من مستشار وزيرة الصحة بعد تصفيق الرئيس له في ملتقى أسوان.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسي يطالب الحضور بملتقى الشباب التصفيق لمستشار وزيرة الصحة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟