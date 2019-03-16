رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب.. وتؤكد مسئوليتها عن ضمان السلامة وحرية العبادة للمواطنين

التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، زعماء الجالية الإسلامية في المدينة، وتحدثت عن مسئوليتها عن ضمان السلامة وحرية العبادة للمواطنين بأمان.



وأكدت أن نيوزيلندا بلد يتسم بالتنوع والشمول، موضحة أن سلامة المواطنين وحرية العبادة تمثل إحدى الوظائف المهمة لها، مشيرة إلى أن المتهم كان ينوى مواصلة هجماته في الاعتداء.



وقررت محكمة نيوزيلندية الإبقاء على منفذ الاعتداء على مسجدين رهن الاحتجاز لحين مثوله مجددا أمامها في الخامس من أبريل المقبل.



من جهتها، تعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، مؤكدة أن السلطات تحقق حاليا في أنشطة اليمين المتطرف.

