إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارتها بالغردقة

قرر المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارتها الملاكي، وذلك عقب خروجه من الحضانة بالغردقة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.



كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة يفيد بأن الطفل محمد حمدي أحمد عصر لقي مصرعه عقب خروجه من الحضانة بمنطقة حفر الباطن بالغردقة بعد أن دهسته سيارة ملاكي تقودها سيدة وفرت هاربة.



ألقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل القبض على السيدة المتهمة "قائدة السيارة الملاكي" عقب هروبها من موقع الحادث حيث تمكن الأهالي من تحديد أرقام السيارة وإبلاغ النجدة بها وضبطها وتبين أنها تعمل بأحد الفنادق بالغردقة.

