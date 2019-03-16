تجديد حبس عصابة التزوير بجمارك السخنة 15 يوما

قررت محكمة السويس تجديد حبس تشكيل عصابي بجمارك العين السخنة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير مستندات.



كان ضباط الرقابة الإدارية بالسويس قد ضبطوا تشكيلا عصابيا مكون من 5 أفراد منهم "أ. ع. ا"، صاحب شركة، و"ك. ن" مستخلص جمركي، و"ا. ع"، و"ع. ا. ع "، و"م. س" من العاملين بالجمارك بعد أن زوروا أوراقا لهيئة الجمارك والصادرات والواردات، وأضاعوا من خلالها على الدولة 10 مليون جنيه عن طريق تزوير مستندات مقدمة للجمارك للهروب من قرار وزير التجارة رقم 243 لسنة 2015، ورحلوا لنيابة السويس لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

