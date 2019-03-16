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رياضة

مفاجأة.. ستاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 16/مارس/2019 - 01:31 م
ستاد القاهرة ( أرشيفية)
ستاد القاهرة ( أرشيفية)
القسم الرياضي
رشحت صحيفة "ميرور" البريطانية، ستاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حال نقله خارج القارة العجوز مستقبلًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن أليسكاندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألمح إلى إمكانية نقل نهائي التشامبيونزليج خارج القارة العجوز.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على ملعب "وندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ورشحت "ميرور" ستاد القاهرة الدولي لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي تبلغ سعته 75 ألف متفرج.

واختارات الصحيفة 5 ملاعب أخرى بجانب ستاد القاهرة وهي كالتالي:

1_ ملعب الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، والذي تبلغ سعته لـ68 ألف متفرج.

2_ ملعب الملك خليفة بالدوحة والذي تبلغ سعته لـ40 ألف متفرج.

3_ ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تبلغ سعته لـ82 ألف متفرج.

4_ ملعب مرسيدس بالولايات المتحدة الامريكية والذي تبلغ سعته لـ73 ألف متفرج.

5_ ملعب الماراكان بالبرازيل والذي تبلغ سعته لـ 78 ألف متفرج.

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