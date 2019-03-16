ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المؤبد لفلاح و10 سنوات لاثنين آخرين قتلوا رقيب شرطة بمنيا القمح

السبت 16/مارس/2019 - 01:38 م
شعار النيابة
شعار النيابة
محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي اليوم، السبت، حكمها بالسجن المؤبد لفلاح و10 سنوات لاثنين آخرين، لاعتراضهم طريق رقيب شرطة وقتله من أجل سرقة دراجته النارية.

وتعود أحداث القضية رقم 33534 لسنة 2014 جنايات مركز منيا القمح عندما ورد بلاغ إلى مدير أمن الشرقية من مستشفى منيا القمح المركزي يفيد بوصول "ياسر علي"، رقيب شرطة، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث منيا القمح لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد. ا"، 23 عاما، وشهرته "محمد سكر"، فلاح، مقيم بقرية أبو طوالة، و"بركات. ف"، 28 سنة، فلاح، مقيم بقرية سنيطة أبو طوالة، و"إبراهيم. ع"، 17 سنة، نقاش، وشهرته "إبراهيم هيصة"، حيث اعترض المتهمون طريق المجني عليه من أجل سرقة الدراجة النارية الخاصة به، وعندما قاومهم أطلقوا عليه أعيرة نارية أدت إلى إصابته.

وتمكن رجال مباحث منيا القمح من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها اليوم.

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

إطلاق الماء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في فرنسا.. فيديو

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

مارسا الجنس معها 6 أشهر وقتلاها.. اعترافات مثيرة للعسكري وأناكوندا بعد تخلصهما من فرح

أصغر ضحايا نيوزيلندا.. مؤيد هرب من المسلح فقتله أمام والده وشقيقه

7 نصائح لتنظيف الأجهزة الكهربائية دون ماء

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. إغلاق المعابد اليهودية لأول مرة فى تاريخها

الناجي السعودي من مجزرة مسجدي نيوزيلندا يروي تفاصيل الدقائق المرعبة

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

فيديو

كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد
خبير بترول يكشف أهمية لقاء الملا مع مساعدة الرئيس الأمريكي
القابضة للمياه: مركز تدريب الأميرية يهدف لرفع كفاءة العاملين.. فيديو
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب.. وتؤكد مسئوليتها عن ضمان السلامة وحرية العبادة للمواطنين
رئيس اتحاد الرماية: وجود مصر على الخريطة الدولية شرف كبير لنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟