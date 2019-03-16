المؤبد لفلاح و10 سنوات لاثنين آخرين قتلوا رقيب شرطة بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي اليوم، السبت، حكمها بالسجن المؤبد لفلاح و10 سنوات لاثنين آخرين، لاعتراضهم طريق رقيب شرطة وقتله من أجل سرقة دراجته النارية.



وتعود أحداث القضية رقم 33534 لسنة 2014 جنايات مركز منيا القمح عندما ورد بلاغ إلى مدير أمن الشرقية من مستشفى منيا القمح المركزي يفيد بوصول "ياسر علي"، رقيب شرطة، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث منيا القمح لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد. ا"، 23 عاما، وشهرته "محمد سكر"، فلاح، مقيم بقرية أبو طوالة، و"بركات. ف"، 28 سنة، فلاح، مقيم بقرية سنيطة أبو طوالة، و"إبراهيم. ع"، 17 سنة، نقاش، وشهرته "إبراهيم هيصة"، حيث اعترض المتهمون طريق المجني عليه من أجل سرقة الدراجة النارية الخاصة به، وعندما قاومهم أطلقوا عليه أعيرة نارية أدت إلى إصابته.



وتمكن رجال مباحث منيا القمح من ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها اليوم.