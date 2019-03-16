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اقتصاد

وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ.. غدا

السبت 16/مارس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
محمد صبيح
يفتتتح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد،أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن سكر، يرافقه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ ،اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.

كما سيقوم الوزير بافتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع وافتتاح أعمال التحديث لخطوط الانتاج، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات.

ونوه الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، إلى توجيهات القيادة السياسة بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية تحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع خاصة سلعة السكر لسد فجوة الاستيراد من الخارج التموين،حيث تم تطوير وتحديث خطوط الانتاج بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع الى 20 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن يوميا.

وقال الدكتور "ابو اليزيد" أن موسم إنتاج السكر المحلى من البنجر يبشر بالخير هذا العام، نظرا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام الى 610 ألف فدان بزيادة أكثر من 110 آلاف فدان مقارنة بالعام الماضى، وأنه إلى جانب إنتاج السكر السائب المحلى من البنجر، تقوم الشركة أيضا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه فى الفنادق وكذلك فى التصدير للخارج، وأن الكفاءة الانتاجية للشركة فى إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنويا 20 ألف طن سكر، كما أنه من المستهدف انتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى.

ونوه إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وأنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت إشراف وزير التموين.

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