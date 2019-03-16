خبير بترول يكشف أهمية لقاء الملا مع مساعدة الرئيس الأمريكي

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، إن لقاء المهندس طارق الملا وزير البترول مع مساعدة الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط يأتي ضمن اللقاءات المهمة في زيارة الوزير الخارجية لجلب الاستثمار الأمريكي.



وأضاف «راغب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا» أن الولايات المتحدة تملك أكبر الشركات والاستثمارات في كل دول العالم، منوها بأن زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر مؤشر جيد جدا لتدفق الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة في قطاع البترول.



وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن قانون الغاز الجديد يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي في مصر، مؤكدا أن دخول استثمار أجنبي في قطاع معين يلزم تطوير البنية التحتية وهذا ما فعلته الحكومة المصرية مؤخرا لإتيان استمارات جديدة.