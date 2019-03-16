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رياضة

علاء مقلد: الزمالك جاهز لمباراة حسين داي وحسم التأهل من الجزائر

السبت 16/مارس/2019 - 01:39 م
علاء مقلد
علاء مقلد
أ ش أ
قال علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق إلى الجزائر، إن فريق كرة القدم بالنادي مستعد لمباراة نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأضاف مقلد - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم - أن الفريق أتم استعدادته للمباراة، واللاعبون والجهاز الفني في قمة تركيزهم، ونأمل في إسعاد جماهيرنا بالتأهل في المباراة القادمة من الجزائر".

وأشار إلى أن المستشار مرتضى منصور حرص على توفير كل متطلبات الفريق واللاعبين وأصر على الحضور للجزائر بطائرة خاصة للعودة عقب المباراة مباشرة وتوفير الوقت للاعبين قبل مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وأشاد مقلد باستقبال مسؤولي السفارة المصرية بالجزائر، قائلا "وجدنا منهم كل تعاون حيث حضر إداريو الفريق إلى الجزائر قبل يومين لتنسيق ترتيبات الإقامة" مشيدا بتعاون الجانب الجزائري في تسهيل كل إجراءات وصول واستقبال بعثة الفريق.

وأضاف "دائما ما نشعر بالجزائر أننا في بلدنا الثاني ونجد من الأشقاء الجزائريين كل تعاون، وكذلك عندما جاء فريق حسين داي إلى مصر رحبنا بهم وقدمنا لهم كل التسهيلات".

وكانت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، قد وصلت إلى الجزائر مساء أمس الجمعة، لملاقاة فريق نادي نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويرأس البعثة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وتضم البعثة 18 لاعبًا بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.

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