نائب رئيس نادي الزمالك: مباراة حسين داي تتويج لمشوار الفريق بالكونفدرالية

قال المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك إن فريق كرة القدم مستعد لمباراة نصر حسين داي في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية" غدا الأحد، معتبرا أنها تويج للمشوار الأفريقي.



وأضاف إبراهيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر: " قطعا إنها مباراة مهمة فنادي الزمالك قطع مشوارا كبيرا ومتعبا في البطولة وهذه المباراة تتويج للمشوار الأفريقي وكل الجماهير المصرية تنتظر هذه المباراة للفرح بتأهل الزمالك الذي يمثل مصر في هذه البطولة".



وأشار إلى أن الفريق وجد كل الدعم سواء من الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي وفر للفريق طائرة خاصة في رحلة الجزائر، كما وصل الجهاز الإداري مع هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي قبل الفريق بيومين لتسهيل ترتيبات الإقامة والتدريب والملعب وبقية الجوانب الإدارية".



وقال "عندنا طموح وثقة في أداء مباراة جيدة ونتمنى أن تسير الأمور كما نتمنى لنعود إلى مصر بالنقاط الثلاثة والتأهل ".



وأشاد إبراهيم باستقبال الجانب الجزائري، قائلا "وجدنا تنظيما واستقبالا محترم كما عودنا الأشقاء في الجزائر دائما في كل مبارياتنا هنا، حيث نجد أفضل استقبال كأننا في بلدنا وهذا ليس جديدا أو غريبا على الشعب الجزائري الشقيق".



ووجه الشكر إلى مسؤولي السفارة المصرية بالجزائر على الاستقبال بالمطار ومتابعة ترتيبات إقامة الفريق، والتواجد الدائم مع بعثة الفريق.



كانت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، وصلت إلى الجزائر مساء أمس الجمعة، لملاقاة فريق نادي نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية غدا الأحد.



ويرأس البعثة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وتضم البعثة 18 لاعبًا بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.