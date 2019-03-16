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أخبار العالم

مقتل 7 نساء وطفل من النازحين في هجوم انتحاري على الباغوز

السبت 16/مارس/2019 - 01:30 م
هجوم انتحاري
هجوم انتحاري
أ ش أ
فجرت انتحارية نفسها عند الممر الآمن الذى تشرف عليه مقاتلات من وحدات حماية المرأة المنضوية تحت قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز بدير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 7 نساء وطفل، فضلا عن إصابة 3 مقاتلات من وحدات حماية المرأة.

وكشفت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية، حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أنه تستمر منذ أمس معارك شرسة بين تنظيم "داعش" الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مشيرة إلى أن الاشتباكات مصحوبة بثلاث غارات جوية للتحالف الدولي على نقاط "داعش" في الباغوز.

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف الدولي شن غارات جوية استهدفت أنفاقا يتحصن فيها مقاتلي التنظيم، مشيرة إلى أن هذه الأنفاق تحوي كميات كبيرة من المتفجرات والألغام لدى التنظيم.

ولفتت إلى خروج عدة عائلات تجاه الممر الآمن لقوات سورية الديمقراطية، فيما قامت وحدات حماية المرأة باستلامهم وأخذتهم إلى نقطة الفرز التي تشرف عليها قوات التحالف وقسد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون هناك عملية عسكرية حاسمة وستكون الأعنف ضد تنظيم داعش داخل الباغوز.

وتعد هذه أول مرة يستهدف فيها التنظيم الإرهابي تجمعات للخارجين من جيبه المحاصر بعدما شن الأربعاء الماضي هجومين مضادين تخللهما ثماني هجمات انتحارية ضد مواقع لقوات سوريا الديمقراطية.

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