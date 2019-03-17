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ثقافة

أشهر الباليهات الكلاسيكية على الطريقة الروسية بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الأحد 17/مارس/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
طارق موسى
نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فى التعاقد مع فرقة الباليه الروسية دياجالييف، لتقديم أربع حفلات بالقاهرة والإسكندرية وذلك أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة 20 ، 21 ، 22 مارس على المسرح الكبير ومساء السبت 23 مارس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات وثنائيات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية منها بحيرة البجع ، الجمال النائم ، كسارة البندق ، القرصان ، دون كيشوت الى جانب مجموعة من مشاهد الباليه الروسي الحديث .

يشار إلى أن فرقة دياجالييف تهدف إلى إرساء وتأكيد الثقافة الوطنية الروسية ونشر الفنون الجادة، قدمت الكثير من العروض الناجحة بمختلف أنحاء العالم، كما شاركت فى مجموعة من المهرجانات المتخصصة بدول فنلندا، هولندا، أمريكا، إسبانيا، نيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير ، ويضم ريبرتوارها 30 عرضا فنيًا متكاملا يؤديها عارضون محترفون يتميزون بالتناغم والدقة فى الأداء. 

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