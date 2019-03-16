مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى تستأنف عملها بالمحافظات

استأنفت مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي يرعاها رئاسة مجلس الوزراء، عملها بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع قيادات المحافظات.



وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "عنيك في عنينا" تنطلق في إطار مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، منوها بأن "عنيك في عنينا" نجحت امس في تنظيم قافلة بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، للكشف على امراض العيون لاهالى القرية واستمرت القافلة من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا



وأضاف عبد الفتاح، أن المبادرة نجحت في الكشف على 610 مواطنين من غير القادرين، وتم صرف الأدوية خلال القافلة بالمجان، وتحديد الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية لبحث استحقاقها وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.



من جانبه أكد الدكتور أسامة عباس، المشرف العام على مبادرة "عنيك في عنينا"، أن المبادرة تتكفل بكافة التكاليف بدءا من الكشف وصرف العلاج وأيضا إجراء العمليات الجراحية والتي تشمل مياها بيضاء وظفرة وزرع قرنية والتي تصل تكلفتها إلى 30 ألف جنيه.