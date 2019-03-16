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فن

محمد عبد المعطي: فيلم كل سنة وأنت طيب لـ تامر حسني نقلة للسينما

السبت 16/مارس/2019 - 03:07 م
محمد عبد المعطى
محمد عبد المعطى
شيرى نبيل
قال المؤلف محمد عبد المعطي، في تصريح لـ "صدى البلد" إنه سعيد بالتعامل مع النجم تامر حسني من خلال فيلم " كل سنة وأنت طيب ".

تابع عبد المعطى الفيلم يعتمد على الإثارة بشكل كوميدي في أولي تجاربي في المجال الكوميدي ،نناقش قصة الثقة بين الأشخاص بشكل جديد فالعمل جديد علي السينما المصرية ، ففي امريكا يفدمون هذه النوعية من الأعمال الإثارة الكوميدي بشكل أكثر من رائع.

الفيلم أخذ وقتا كبيرا في التحضير بداية من الجلسات التحضيرية والترشيحات انتهاء بالتصوير، فوعد الجمهور بأن جودة وصورة القصة التي يناقشها العمل أكثر من رائعة ولا تقل عن السينما العالمية حيث انه يتضمن جز اكشن نفذها صناع العمل في هوليوود.

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