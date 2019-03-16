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محافظات

20 سفينة إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد

السبت 16/مارس/2019 - 01:45 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها الحركة تسير بشكل طبيعي بالرغم من سوء الأحوال الجوية،لافتة إلى أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت بلغ ٢٠ سفينة .

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة ٣ سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات،كما يستقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وغادر الميناء ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من والي الميناء .

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