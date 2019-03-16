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أخبار العالم

رسالة للرئيس السوداني من نظيره الموريتاني حول علاقات البلدين سبل تطويرها

السبت 16/مارس/2019 - 01:36 م
الرئيسان السوداني
الرئيسان السوداني والموريتاني
أ ش أ
تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

سلم الرسالة مبعوث الرئيس الموريتاني وزير الثقافة والصناعة التقليدية سيدي محمد ولد محمد، خلال لقائه الرئيس البشير اليوم السبت بالخرطوم.

وأكد المبعوث الموريتاني، في تصريح بعد اللقاء، أهمية تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة.

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