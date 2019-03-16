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تعليم

التعليم: ١٠٠ جنيه لإعادة اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت 16/مارس/2019 - 01:30 م
محمد عمر نائب وزير
محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين
ياسمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن هناك ٥ آلاف و٣٧ متقدما غابوا عن اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وسيسمح لهم يوم الثلاثاء القادم بأن يعيدوا اختباراتهم في نفس مكان الاختبار الأول.

وقال عمر، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن: "لن يسمح لمن تغيبوا عن الاختبارات في المرة الأولى بأن يدخلوا امتحانات الإعادة الثلاثاء القادم مجانا"، موضحا أن هناك رسوما قيمتها ١٠٠ جنيه لدخول الامتحان في المرك الثانية، وأضاف: "الوزارة مابتهزرش وانتوا اللي تغيبتوا عن الامتحان المجاني".

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