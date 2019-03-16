التعليم: ١٠٠ جنيه لإعادة اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، أن هناك ٥ آلاف و٣٧ متقدما غابوا عن اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وسيسمح لهم يوم الثلاثاء القادم بأن يعيدوا اختباراتهم في نفس مكان الاختبار الأول.



وقال عمر، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن: "لن يسمح لمن تغيبوا عن الاختبارات في المرة الأولى بأن يدخلوا امتحانات الإعادة الثلاثاء القادم مجانا"، موضحا أن هناك رسوما قيمتها ١٠٠ جنيه لدخول الامتحان في المرك الثانية، وأضاف: "الوزارة مابتهزرش وانتوا اللي تغيبتوا عن الامتحان المجاني".