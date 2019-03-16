نادي جرين هيلز يقيم حفل عيد الأم على مسرح النادي

يقيم نادي جرين هيلز، حفل عيد الام يوم 21 مارس الجاري، على مسرح النادي في تمام السادسة مساء.



ودعا النادي الاعضاء للمشاركة في الحفل الذي يتخلله شو للعرائس واحياء من فرقة الفنون الشعبية وتخت شرقي ودي جي.



واعلن مجلس إدارة نادي جرين هيلز،عن مسابقة للام المثالية من خلال تقديم سيرة ذاتية لمكتب العلاقات العامة بالنادي،وذلك لتكريم الامهات المثاليات خلال الحفل الذي يقيمه النادي.



يذكر أن مجلس إدارة جرين هيلز يضم الدكتور تامر السعيد رئيسا والدكتور محمد التلباني نائبا للرئيس وتامر عثمان أمينا للصندوق والأعضاء مهاب الجندي وأسامة يوسف وسامح يوسف والدكتور حسام أحمد عبد السلام والسيد فراج ضيف.