ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نادي جرين هيلز يقيم حفل عيد الأم على مسرح النادي

السبت 16/مارس/2019 - 03:07 م
نادي جرين هيلز
نادي جرين هيلز
منتصر الرفاعى
يقيم نادي جرين هيلز، حفل عيد الام يوم 21 مارس الجاري، على مسرح النادي في تمام السادسة مساء.

ودعا النادي الاعضاء للمشاركة في الحفل الذي يتخلله شو للعرائس واحياء من فرقة الفنون الشعبية وتخت شرقي ودي جي.

واعلن مجلس إدارة نادي جرين هيلز،عن مسابقة للام المثالية من خلال تقديم سيرة ذاتية لمكتب العلاقات العامة بالنادي،وذلك لتكريم الامهات المثاليات خلال الحفل الذي يقيمه النادي.

يذكر أن مجلس إدارة جرين هيلز يضم الدكتور تامر السعيد رئيسا والدكتور محمد التلباني نائبا للرئيس وتامر عثمان أمينا للصندوق والأعضاء مهاب الجندي وأسامة يوسف وسامح يوسف والدكتور حسام أحمد عبد السلام والسيد فراج ضيف.

ترشيحاتنا

بعد مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. هجوم إرهابي جديد على مسجد ببريطانيا.. فيديو

استمرار حبس منفذ مذبحة المسجدين في نيوزلاندا حتى 5 أبريل.. فيديو

مدرب الأهلي: قادرون على التأهل أمام الساورة رغم صعوبة المباراة

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

تضامنا مع مذبحة نيوزيلندا.. عروسان ينصرفان من زفافهما ليضعا الورود في مسجد

بعد شائعات مرضه..رسالة مجدي يعقوب للمصريين

رئيس الوزراء يستمع لشرح عن منظومة "نافذة" بمطار القاهرة

محمد منير يتجاهل الرد على فضيحة التبرع الوهمي

مفاجأة.. الحكومة النيوزيلندية كانت على علم بالهجوم قبل تنفيذه

التلفزيون الإسرائيلي: ضربة جديدة من حماس على إسرائيل خلال ساعات

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

إطلاق الماء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في فرنسا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء والدة وشقيقة منفذ مذبحة المسجدين.. وإصابة جدته بالذهول.. صور

حسين فهمى يشارك في افتتاح دورة الأولمبياد الخاص بأبو ظبى.. صور

ورش الفيبرجلاس بقرية قلما.. كيف تُصنع البهجة للأطفال بطرق يدوية؟

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

فيديو

المجلس العربي للمياه: 400 مليون نسمة سكان الشرق الأوسط بحلول 2050.. فيديو
عادل الغضبان: استثمارات الهند ببورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.. فيديو
صائد الهاكرز يقدم نصائح لتأمين الحسابات على فيسبوك
رئيس استئناف القاهرة: غياب الوعي الديني عن الأسر تسبب في انتشار العنف.. فيديو
كواليس تروى لأول مرة عن حياة الراحل عباس محمود العقاد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟