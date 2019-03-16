عبد العال ومدبولي يتوجهان إلى أسوان للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي

غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القاهرة متوجهين إلى مدينة أسوان، للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي، الذي تبدأ فعالياته اليوم، السبت، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين.



وافتتح رئيس الوزراء، قبيل مغادرته مطار القاهرة الدولي، مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوى، في حضور الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى.



ويبدأ المركز في تقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوي، تليها شركة مصر للطيران وشركة "إير فرانس"، ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا، وسوف يتم من خلال المركز تقديم الخدمات للمتعاملين فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد، بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

