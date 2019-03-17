مفيش تحت القبة شيخ.. مقامات شهيرة بلا هوية.. وحراسها: دي صناديق فاضية

شارع يعم بالضجيج، يتزاحم المارة بين جانبيه، تتلاصق المحلات التي اكتظت بالبضائح حتى أخفت معالمه، وبين المتاجر والمخازن المتلاصقة تعلو مئذنة، مسجد بدا عليه العراقة وأصابه ما جرى عليه الزمان فلم يشيبه بل زاده جمالا، وفي مدخله لوحة رخامية أعلى البوابة كتب عليها، "مسجد العارف بالله سيدي علي الفرّ".



وفي شارع باب البحر، أحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع كلوت بك بمنطقة رمسيس، يقبع مسجد علي الفرّ، ليس كغيره من المساجد، يضم بداخله مقاما لصاحبه، صندوقا خشبيا كتب عليها جمل وعبارات، وضع داخل غرفة صغيرة محاطة بسور حديدي لحمايته.



" يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"، آية قرآنية خطت على الصندوق الخشبي، الذي أكد حارس الجامع أنه فارغ ولا يحمل جثة علي الفرّ، يجهل الرجل العجوز الذي اعتاد الجلوس أمام الجامع ماهية علي الفرّ، مشيرا أن الجامع من الآثار إلا أن الأهالي يجهلون هوية صاحبه، كل الأحاديث التي ترد عنه مجرد تكهنات من أهل المنطقة لإخفاء جهلهم به، إلا أنه مازال مجهول الهوية بدون أي معلومات عنه.



وأكد حارس الجامع أن الصندوق الخشبي تم نقله في أحداث ثورة يناير وأعيد إلى مكانه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأهالي يأتون إلى المقام باستمرار للتقرب من الله وطلب الشفاعة، وتأتي النساء طلبا للإنجاب والفتيات للزواج، وعلى الرغم من جهلهم لصاحب المقام إلا أن العادات المتوارثة لأهالي المنطقة تشير إلى بركة المكان.



وعلى بعد خطوات قليلة من مسجد علي الفرّ، وقفت سيدة أمام أحد الأسوار التي حجزت بينها وبين صندوق خشبي كساه القماش الأخضر وزينته السبح، تقف في خشوع، ترفع يديها للسماء متمتمة بكلمات بدا عليها الإلحاح، تنظر إلى الصندوق بنظرات استعطاف ورجاء، لتختتم خلوتها أمامه بقراءة الفاتحة، تمسح وجهها بيديها قائلة:" مدد ياسيدي محمد بحر مدد".



مسجد سيدى محمد البحر، يضم المقام الذي احتار الأهالي في هوية صاحبه أيضا، وأمام المسجد، جلست إحدى السيدات تبيع بضاعتها، تجلس مكانها منذ عشرات السنين، وبسؤالها :" معرفش ايه مين هو محمد بحر بس ولدنا وكبرنا في المكان وهو الجامع ده موجود، أهو ولي من أولياء الله الصالحين بنتقربله".



ويعود هذا الجامع المعروف قديما بـ زاوية القصري، نسبة إلى الشيخ محمد بن موسى عبد الله بن حسن القصري المالكي المغربى الذي أتى الى القاهرة وانقطع بهذه الزاوية وطلب العلم بها، حتى مات بها عام 633، ودفن بها بالطريقة الصوفية، وقيل أن المسجد يضم ضريحا آخر للعارف بالله تاج الدين، وهو الذي بنى المسجد الأثري.



بجانب أهالي المنطقة الذي يجهلون ماهية أصحاب هذه المقامات، جهل أيضا الخبراء في تحديده، وبسؤال أحد المسئولين في وزارة الآثار، خبير الآثار الإسلامية، كان جوابه هو عدم معرفة أية معلومات عن هؤلاء أو السماع عنهم يوما ما، فيما لم ترد أو تكتب أية معلومات عن علي الفرّ الذي مازال غامضا حتى اليوم.



عبد الله الناصر حلمى أمين عام اتحاد القوى الصوفية، أكد أن مصر تحتضن العديد من المقامات لأولياء الله الصالحين، أو أنصار الفتح الإسلامي الذين جاؤا القاهرة مع فتح مصر، لافتا إلى عدم معرفته بأي من المقامين المذكورين، مشيرا إلى أن غالبية المقامات في مصر لا تضم ضريح الولي الصالح بل مجرد مقام رؤية أو رمزي، ولا يشترط أن يحتوي على رفات الميت، الذي في الأغلب دفن في مكان آخر.



وأشار إلى أن المصريين بطبعهم يميلون إلى أخذ بركات أي ولي صالح للتقرب إلى الله بفطرتهم الطيبة السمحة، مضيفا أن حارس المقام يجب أن يكون على علم ودراية بصاحب المقام حتى يتمكن من حراسته والحفاظ عليه كما ينبغي.