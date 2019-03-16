التعليم: فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة العقود المؤقتة حتى الخميس

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، إنه سيتم اختبار 5 آلاف و87 لم يتقدموا للاختبارات فى المرحلة الأولى بمسابقة العقود المؤقتة الثلاثاء المقبل، لضمان حصول كل متقدم على حقه بشرط أن يسدد رسوم 100 جنيه فى مكتب البريد أو خلافه فى أى مركز من مراكز الاختبارات التى تم الإعلان عنها وهى 51 مركزا.



وشدد عمر، إن جهات دولية هى من قامت بوضع الاختبارات فى التخصصات، مشيرا الى أنه سيتاح إمكانية التقدم بتظلم من الراسبين حتى يوم الخميس بشرط سداد مبلغ 100 جنيه.



وشدد عمر على أن الوزارة تعلن النتيجة على موقعها ويمكن الاستعلام عنها ببطاقة الرقم القومى ، وأيضا على البريد الالكتروني للمتقدمين لمعرفة النتائج



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبارات سوف تعقد للمتقدمين الذين سوف يتظلمون الاسبوع الجارى، موضحا أن هناك 941 وظيفة فى التعليم العام و1469 في التعليم الفنى لم يتقدم عليها أحد، لافتا إلى أن هناك ناجحين فى المسابقة لن يتسلموا العمل إلا بعد إعلان نتيجة الذين يتقدمون للاختبارات والذين تغيبوا عن المرحلة الأولى والتى تمت خلال الأسبوعين الماضيين.