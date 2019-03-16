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حوادث

أسرة قتيل السعودية تروي اللحظات الأخيرة قبل تفحم جثته.. وزوجته: وعد نجله الأكبر حسام بهدية كبيرة

السبت 16/مارس/2019 - 03:07 م
المجنى عليه
المجنى عليه
همت الحسينى
روت أسرة قتيل الدقهلية تفاصيل واقعة العثور على جثة نجلهم موثق بالحبال، ومحترق بشكل غير آدمي داخل المملكة العربية السعودية.

طالبت سماح عز زوجة المصرى القتيل بالسعودية السيد عبد اللطيف 50 عاما أحد أبناء مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بدفن جثمانه داخل المملكة العربية السعودية، كما طالبت السفارة المصرية بالسعودية بالتدخل للقبض على الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل زوجها.

وعبرت زوجة القتيل عن حزنها الشديد فى وفاة زوجها بدون ذنب، مؤكدة أن زوجها لم يكن له أى مشاكل مع أحد سواء فى مصر أو فى أي بلد أخرى، كما أنه لم يكن له أي عداوة مع أحد.

وطالبت زوجة القتل، من الجهات المعنية سرعة التحقيق للوصول إلى مرتكب الواقعة، قائلة: أنا عايزة حق زوجي اللي اتغدر بيه".

وتابعت الزوجة المكلومة، أن زوجها عثر على جثته موثق بالحبال، ومحترق بشكل غير آدمى، مشيرة إلى أن زوجها كان متوجها للصلاة بأحد المساجد القريبة من مطعم حضر موت، والذي يعمل به، وترك هاتفه داخل المطعم على أن يعود لعمله واختفى عدة أيام، وأوضحت أن زوجها كان من المفترض أن يجدد الإقامة، وتم خصم نصف مرتبه حتى يتم التجديد ولم تكن له أى مشكلة.

تصمت الزوجة المكلومة برهة من الوقت وتسترجع شريط ذكرياتها قائلة: منذ عدة أيام تلقيت آخر اتصال من زوجي يخبرني بأنه سعيد لتجديد الإقامة له فى المملكة العربية السعودية، ووعد خلالها نجله الأكبر حسام ١٨ عاما بهدية كبيرة اذا حصل على مجموع كبير، وكان فى حالة جيدة ولا توجد أى مشكلة، مطالبة السفارة والخارجية بالتدخل والقبض على الجناة الذين قاموا بقتله.

وناشد حسن عبد اللطيف شقيق القتيل، السلطات السعودية بالقبض على مرتكبي الحادث، مؤكدًا أن الشرطة السعودية قادرة على ضبطهم وتقديمهم للعدالة الناجزة، وعبر عن حزنة قائلًا: "لا بد أن ينال كل مجرم جراء ما اقترف، ده المجرمين حرمونى من اخويا ويارب ينتقم منهم".

كما أكد شقيقه الثاني، أنه سوف يتوجه الى الرياض لمتابعة الإجراءات الخاصة بالدفن.

وأكدت أسرة القتيل "أن نجلهم كان متدينا، ويعرف ربنا والجميع يحبه، ومعروف فى المنطقة بطيبة قلبه وكرمه للجميع، وعمره ما أذى حد، كان فى حاله من شغله للمسجد للمطعم".

وأنهت أسرة القتيل حديثهم والدموع تنهمر من عيونهم قائلين: «حسبي الله ونعم الوكيل فى مرتكب لجريمة، ربنا ينتقم منهم».

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