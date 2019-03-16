برلمانى يطالب ضياء رشوان بحل أزمة الصحف الحزبية والخاصة وتحسين دخل الصحفى

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إن ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد عليه أن يضع على أولوياته أزمة ملف صحفيى المؤسسات الحزبية ورصد مشاكلهم والعمل على ضمهم إلى الصحف القومية أو العاملة فى مصر ، لأنه ملف شائك.



وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نقيب الصحفيين الجديد عليه ان يعمل على تحسين دخل الصحفى ، خاصة وأنه لديه التزامات يستخدمها فى التنقل للحصول على الخبر على اساس الحيادية فى نقل الأخبار ، بحيث لا يكون تابع لأى جهة ولا يعمل فى الاعلانات وأن يكتفى بالتخصص فى العمل الصحفى.



وطالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بوضع آلية مناسبة لاعتماد دراسة بعض من تم فصلهم فى الجرائد الخاصة ، مشيرا إلى أن قانون الإعلام الجديد الموجود فى البرلمان يضع حدود فاصلة بين الصحفى و الجريدة و يضمن حرية الصحفي لإبدائه برأيه بدون أى تأثير ويضمن استقلاليته ويحقق له أمان فى الحياة الصحفية من خلال الجريدة التى يعمل بها.



وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، رسميًا فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، بـ٢٨١٠ أصوات، مقابل ١٥٨٥ صوتا لمنافسه رفعت رشاد.



وأعلنت أن إجمالي الأصوات التي شاركت في اختيار النقيب ٤٥٨٨ صوتا، بلغ عدد الأصوات الباطلة ٢٣٥.



وتم ذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة.

