جامعة الطفل بسوهاج تنظم ورشة عمل في مجال العلوم

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم،انعقاد ورشة عمل بعنوان "فعالية شهر العلوم" التي تنظمها جامعة الطفل فرع جامعة سوهاج بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي للقيام بعدد من التجارب العلمية المحببة لدى الاطفال وعلاقتها بالظواهر الكونية والقوانين الفيزيائية، بحضور الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل.



وقال رئيس الجامعة إن ورشة العمل اليوم تهدف إلى تبسيط العلوم وتثبيتها لدى الطلاب من خلال التحاور مع أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، معربا عن سعادته بتنفيذ الفكرة بجامعة سوهاج حيث بلغ عدد الطلاب بها ٧٨ طالبا يتلقون دراستهم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.



وألقى الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل كلمة أوضح فيها شروط التقدم للدورة الجديدة منها التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للجامعة في شهر يوليو المقبل على أن تتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الرقم القومي والبريد الالكتروني للطالب وولي الأمر، مشيرا إلى أن إجراءات القبول تجريها الأكاديمية.



يذكر أن جامعة الطفل انشأت منذ ٤ اعوام وأن جامعة سوهاج التحقت بها منذ العام الماضي ٢٠١٨م.