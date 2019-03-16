زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وأطلت فى الصورة بسمة بوسيل، بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق ونسقت معه تى شيرت أبيض صيفى، فيما اعتمدت على حزام أسود حول منطقة الخصر، وظهرت بحقيبة صغيرة بجانب الحزام.



وبدت زوجة تامر حسنى بتسريحة شعر بسيطة، كما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، وارتدت إكسسوارات أنيقة متناسقة مع إطلالتها، فيما انتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأزرق.