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مرأة

زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 03:15 م
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وأطلت فى الصورة بسمة بوسيل، بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز ممزق ونسقت معه تى شيرت أبيض صيفى، فيما اعتمدت على حزام أسود حول منطقة الخصر، وظهرت بحقيبة صغيرة بجانب الحزام.

وبدت زوجة تامر حسنى بتسريحة شعر بسيطة، كما وضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، وارتدت إكسسوارات أنيقة متناسقة مع إطلالتها، فيما انتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأزرق.
زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

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