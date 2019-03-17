لو مهتم.. ننشر أنواع الحسابات الادخارية ببنك فيصل الإسلامي | خدمات

تتنوع الحسابات التي يتيحها بنك فيصل الإسلامى لعملائه، ويتم فتحها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية الرئيسية، وتفتح للأفراد والمؤسسات المختلفة وأيضًا للشركات بجميع أنواعها إما نقدًا أو بتحويلات من بنوك محلية وخارجية، وتنقسم لحسابات جارية واستثمارية.





الحساب الجاري

يتيح الحساب الجاري للعميل السحب والإيداع فى أي وقت

يتيح إصدار شيكات بنكية وفقًا لنظام البنك.

تنفيذ تعليمات العملاء خصمًا على حساباتهم (أقساط –تليفونات).





الحساب الاستثماري

عبارة عن ودائع استثمارية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد (تلقائيًا) بالجنيه المصرى وبكافة العملات الأجنبية وفقًا للنظام التالى :

الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه مصري أو 1000 دولار أمريكى أو 5 آلاف ريال سعودى، أو 1000 يورو أو 1000 جنيه إسترلينى.

عائدة كل 3 شهور ميلادية يحتسب من الشهر التالى للإيداع أو الإضافة ويضاف للحساب الجاري الإ إذا طلب إضافته للاستثمار بشرط بلوغه الحد الأدنى للاستثمار .