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لو مهتم.. ننشر أنواع الحسابات الادخارية ببنك فيصل الإسلامي | خدمات

الأحد 17/مارس/2019 - 09:11 ص
أحمد عبد القوى -ميس رضا
تتنوع الحسابات التي يتيحها بنك فيصل الإسلامى لعملائه، ويتم فتحها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية الرئيسية، وتفتح للأفراد والمؤسسات المختلفة وأيضًا للشركات بجميع أنواعها إما نقدًا أو بتحويلات من بنوك محلية وخارجية، وتنقسم لحسابات جارية واستثمارية.

الحساب الجاري 
يتيح الحساب الجاري للعميل السحب والإيداع فى أي وقت 
يتيح إصدار شيكات بنكية وفقًا لنظام البنك.
تنفيذ تعليمات العملاء خصمًا على حساباتهم (أقساط –تليفونات).

الحساب الاستثماري
عبارة عن ودائع استثمارية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد (تلقائيًا) بالجنيه المصرى وبكافة العملات الأجنبية وفقًا للنظام التالى :
الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه مصري أو 1000 دولار أمريكى أو 5 آلاف ريال سعودى، أو 1000 يورو أو 1000 جنيه إسترلينى.
عائدة كل 3 شهور ميلادية يحتسب من الشهر التالى للإيداع أو الإضافة ويضاف للحساب الجاري الإ إذا طلب إضافته للاستثمار بشرط بلوغه الحد الأدنى للاستثمار .
يسقط حق العميل فى العائد عن المبلغ المحسوب لربع السنة المسحوب خلاله فقط.

يشار إلى أن بنك فيصل الإسلامى المصرى هو أول بنك إسلامى مصرى حيث افتتح أبوابه للعمل رسميًا واستقبل عملاءه فى 5 /7 /1979م، وبالرغم من أن هذا التاريخ يُمثل استهلال النشاط الفعلى للبنك إلا أن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بأكثر من خمسة أعوام، عندما تشاور المؤسسون واتفقوا فيما بينهم على إنشاء مصرف فى مصر يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يكون نموذجًا يحتذى به فى كافة أنحاء العالم.

وقام صاحب السمو الملكى الأمير محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - بعرض الفكرة على كثير من الشخصيات والمسئولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيبًا واسعًا على المستويين الشعبى والرسمى، وتمت الموافقة على تأسيس البنك بالقانون الخاص رقم 48 لسنة 1977 الذى أقره مجلس الشعب المصرى فى حينه - كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على القانون رقم 142 لسنة 1981 تم تعديل نظام الإنشاء , ثم تعديله مرة ثانية بالقانون رقم 97 لسنة 1996م.

وقد لاقت أسهم البنك إقبالًا كبيرًا حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أمثال الأسهم المطروحة للاكتتاب، لذا تم تعديل رأس المال أكثر من مرة حتى وصل الآن إلى 500 مليون دولار كرأس مال مرخص به مقابل297 مليون دولار كرأس مال مصدر ومدفوع بالكامل، كما يدير البنك أكثر من مليون وخمسين ألف حساب للعملاء فى 31 /12 /2012، يصل إجمالى أصول البنك إلى ما يزيد على ست مليارات دولار أمريكى فى نهاية عام 2012م .

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