بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

يعد ستاد القاهرة الدولي أحد أعرق الملاعب العربية والأفريقية، وشاهدا على العديد من الأحداث الكروية الهامة، أبرزها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، ومباراة مصر والجزائر عام 1989، والتي صعد من خلالها الفراعنة لنهائيات كأس العالم بهدف حسام حسن.



ورشحت صحيفة "ميرور" البريطانية ستاد القاهرة لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، حال نقله خارج خارج القارة العجوز مستقبلًا.



وقالت الصحيفة البريطانية، إن ستاد القاهرة يتمتع بأجواء رائعة، وسعة تصل إلى 75 ألف متفرج، توهله لاستضافة نهائي التشامبيونزليج.



"صدى البلد" يستعرض 7 معلومات عن ستاد القاهرة الدولي:



1_ تأسس ستاد القاهرة في عام 1958 تحت اسم ستاد ناصر.



2_ مؤسس ستاد القاهرة هو الألماني فيرنر مارخ، وهو نفس المهندس الذي صمم الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.



3_ تم افتتاح ستاد القاهرة رسميًا في في 24 يوليو 1960، في عهد الرئيس جمال جمال عبد الناصر، وذلك في حفل خاص، بمناسبة الذكر الثامنة لثورة 1952.



4_ أكبر عملية تطوير لاستاد القاهرة، تمت في الفترة من 2015-2016، بتكلفة 156 مليون جنيه.



5_ استضاف ستاد القاهرة العديد من الأحداث الكروية العالمية أبرزها نهائي كأس العالم للناشئين 1997، ونهائي كأس العالم للشباب 2009.



6_ تقلصت سعته آخر 40 عامًا، حيث كان يتسع لـ120 ألف مشجع، قبل أن تتراجع في أوائل الثمانينيات لـ100 مشجع، لتستقر سعته الآن لـ75 ألف مشجع.



7_ يضم ستاد القاهرة مجمعا خاصا للصالات المغطاة، لمباريات اليد والسلة والطائرة، واستضاف مؤخرًا بطولتي العالم للسلة والطائرة.

