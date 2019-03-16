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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية العلوم باليوم العالمي للرياضيات

السبت 16/مارس/2019 - 03:14 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، في احتفالية كلية العلوم بنين الأزهر بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للرياضيات بحضور الدكتور محمود عبد العاطى، رئيس اللجنة الوطنية للرياضيات، وقيادات الكلية الدكتور حسن سراج، عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الجامعة تتميز عن الجامعات الأخرى بأن محمد على باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805 م،استعان بعلماء الأزهر حيث ابتعث منهم الكثير والكثير إلى أوروبا ثم عادوا إلى مصر وتم تأثيث مدارس الطب فى ابو زعبل ثم مدرسة الألسن وغيرها من المدارس العلمية بجانب ذلك تضم الجامعة بين جنباتها كليات شرعية وعربية وأخرى تطبيقية وعملية، وهو ما يؤكد مدى التطور الذي تشهده الجامعة بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويؤكد عالمية رسالتها.

وأضاف أن هذه الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة تؤدي إلى الحراك العلمي بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمي والإنساني، مقدمًا الشكر لكافة المنظمين.

من جانبه، أشار الدكتور حسن سراج، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور عبد الشافى فهمى عبادة، أستاذ الرياضيات بالكلية، والفائز بجائزة كوامى نكروما للتمييز العلمي في مجال العلوم الأساسية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رئيسًا شرفيًا للمؤتمر.

ونوه سراج ، بأن رئيس الجامعة سيكرّم على هامش المؤتمر رموز قسم الرياضيات ممن أسهموا بشكل كبير فى نهضة القسم، ورفع إسمه محليا وعالميا، يشمل التكريم كل من الدكتور عبد الشافى فهمى عبادة، والدكتور حفظي أحمد مهران، الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور مصطفى محي الدين، الدكتور عادل طه يونس.

وأضاف أنه سيتم أيضا على هامش المؤتمر افتتاح قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية العلوم، والتى تم تجهيزها بأحدث الإمكانيات العصرية، بالجهود الذاتية.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

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