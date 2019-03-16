السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع أحمد عرابي بأرض نوبار بشبرا الخيمة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الرابع بإحدى العمارات بمنطقة أحمد عرابي بأرض نوبار بشبرا الخيمة.





وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، رئيس الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وجرى الدفع بسيارتين والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.





وتبين بالمعاينة أن الشقة مستغلة في صيانة الكمبيوتر والحريق نشب بسبب ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.