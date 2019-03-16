قافلة جسور الخير ٢ لجامعة المنصورة تنهى عملها بالطور ورأس سدر

أنهت القافلة المتكاملة "جسور الخير ٢ " لجامعة المنصورة عملها بمدينتى ( الطور و راس سدر) بمحافظة جنوب سيناء، والتى استمرت لمدة 5 أيام بالتعاون مع شركة سيديكو وفاركو للصناعات الدوائية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية.





فيما تكونت القافلة من 36 عضوا برئاسة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل التابعى عميد كلية الطب البيطرى ومدير فنى للقافلة ،الدكتور حمدى القليوبى مدير إدارى، الدكتور صالح سعدة وكيل كلية الزراعة نائب فنى ، الدكتور عبد المنعم منتصر نائب فنى ، الدكتورة ايمان ابو الفضل نائب ادارى للقافلة.





فيما بلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها من قبل القافلة في مدينتين ( الطور و راس سدر) ٤٠٠٩ حالة خلال فترة القافلة وبلغ اجمالى الحالات بمدينة الطور 2190 حالة وبمدينة راس سدر بعد توقيع الكشف عليها ١٨١٩ حالة في جميع التخصصات الطبية ( باطنة و قلب و اطفال و عظام و مخ واعصاب و نسا وتوليد و صدر و رمد و انف و اذن و حنجرة و أشعة و جلدية و مسالك واسنان و صيدلة واشعة).





كما تضمن نشاط القافل الزراعية زيارات للعديد من المواقع والمزارع بالطور ورأس سدر تضمنت زيارات لمساحات منزرعة بالزيتون - النجيل- الرمان- القمح- الشعير - البرسيم الحجازى – الجوجوبا- (صوب لإنتاج الشتلات) إضافة للاستزراع السمكى حيث تم توجيه المزارعين لحل المشاكل التى تواجه زراعة تلك المحاصيل فى هذه المناطق وتضمن نشاط القافلة البيطرية الكشف على إجمالى 5603 من الحيوانات المختلفة تضمنت الكشف على 2939 من الحيوانات بوادى الطور.





كما تم الكشف على إجمالى 2664 من الحيوانات براس سدر وعمل زيارة لقرية ابو صويرة وعمل قافلة مترجلة في القرية وكذلك زيارة بعض التجمعات الحيوانية وفي اليوم التاني تم النزول الي وادي سدر وقرية صبيحة العشوائية وزيارة بعض مزارع التجمعات الحيوانية حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان الي كل الحيوانات وكانت علي النحو التالي عدد 130 بقره 430عجل تسمين مختلف الأعمار وعدد 560 من الماعز و230 من الأغنام وعدد 1300 من مختلف أنواع الطيور وكذلك عدد 3من الجمال 11 من كلاب الحراسات.



