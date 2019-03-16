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عادل الغضبان: استثمارات الهند ببورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 03:03 م
دولارات
دولارات
مي محمد
أكد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه من ضمن التعاون الوثيق بين مصر والهند؛ إقامة المهرجان الثقافي الهندي على ضفاف نهر النيل بمحافظة بورسعيد.

وقال "الغضبان"، خلال لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، إن استثمارات دولة الهند داخل محافظة بورسعيد تتخطى المليار و500 مليون دولار.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه نتيجة لهذه الاستثمارات يتم خلق فرص عمل للعديد من الشباب داخل المنشآت الخاصة بهم، إضافة إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون حاليا بين محافظة بورسعيد والمنشآت الخاصة بهم من أجل تدريب الشباب.

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