طقس غير مستقر يضرب قرى ومراكز الشرقية وسقوط أمطار غزيرة

شهدت العديد من قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية اليوم موجة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية مصحوبة بسقوط الأمطار على أغلب الأماكن بالمحافظة حيث شهدت قري مركزي منيا القمح والزقازيق سقوط الأمطار.



ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد للقصوي بجميع قطاعات المحافظة تحسبا لوقوع أي إصابات نتيجة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



كما نبة محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط مياة الأمطار المتراكمة في الشوارع بالإضافة إلى متابعة الكهرباء وصيانة الأسلاك والأعمدة بصورة دورية.