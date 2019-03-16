نشرة المنتصف.. تأييد إدراج 169 متهما على قوائم الإرهاب.. وتراجع أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المهمة منذ التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كان على رأسها إصدار محكمة النقض حكمًا بتأييد إدراج 169 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية.
وإلى أهم الأخبار:
وإلى أهم الأخبار:
النقض: تأييد إدراج 169 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية
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