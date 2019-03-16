وزيرة الصحة تؤكد جاهزية مستشفى أسوان التخصصي لاستقبال المشاركين بملتقى الشباب

تفقدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة، للتأكد من جاهزيتها ، فى إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، لفعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي المنعقد فى مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





رافق الوزيرة أثناء جولتها الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التامين الصحي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن "مستشفى أسوان التخصصي" هى مستشفى نموذجى ضمن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وتضم كافة الاجهزة الطبية الحديثة، فضلًا عن توافر كافة التخصصات الطبية الدقيقة بها.





وأشار إلى أن وزيرة الصحة تأكدت من استعداد وجاهزية المستشفى لاستقبال أى حالات مرضية، كما تفقدت أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وراجعت مخزون الدم، والادوية والمستلزمات الطبية، ووجهت بتوفير مخزون إضافى من الأدوية والمستلزمات الطبية.





وأضاف أن الوزيرة أثنت على الجهد المبذول من جانب الفريق الطبى، كما وجهت أيضًا بتوفير كافة الاجهزة الطبية خاصة "المناظير" ذات التقنية العالية فى الجراحات المتقدمة، لتصبح المستشفى هى الأولى بمحافظات الصعيد، ومقصد للسياحة العلاجية.





وحرصت وزيرة الصحة على عقد لقاء جمع أطباء المستشفى للاستماع لمقترحاتهم بما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصري، كما أكدت على تقديم كافة سبل الدعم للاطباء والفريق الطبى.



