نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر.. مائدة مستديرة للجامعة الامريكية.. النائب محمد فؤاد: الواقع المصري يفرض ربط الاستضافة بالإنفاق..ونسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

النائب محمد فؤاد:

جماعات الضغط أحد مقومات الحياة السياسية في جميع دول العالم

سن الحضانة في مقترح النائبة هالة أبو السعد يحقق أقصي حماية للطفل

قضايا الأحوال الشخصية اجتماعية..ولا علاقة لها بالجانب الديني أو مكتسبات المرأة



نظمت اليوم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مائدة مستديرة بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر" بمقر الجامعة في ميدان التحرير، بحضور الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والباحثين بالأحوال الشخصية.



وتناولت الجلسات عددا من المحاور من ضمنها مشروع قانون الدكتور محمد فؤاد للأحوال الشخصية وفلسفته، وأبرز محاور التعديل القانوني المطروح لتنظيم الزواج والطلاق والنفقات وإنذار الطاعة والحضانة، وصعوبات تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق إجرائيا وإشكاليات التقاضي في قضايا الأسرة إجرائيا وموضوعيا، كما ستتناول الجلسات حقوق المرأة وتنظيم الأحوال الشخصية في مصر بين القانون والفقه وقواعد الإنصاف.



وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، بالشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة ووحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة على تنظيم مائدة مستديرة بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر".



وصرح "فؤاد"، أنه لا بديل عن الحوار الهادئ في قانون الأحوال الشخصية للوصول الي تشريع متوازن يراعي المصلحة الفضلي للطفل ويعيد التوازن بين طرفي الأسرة.



وقال إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لها جماعات ضغط ودوري كنائب أن أستجيب لجماعات الضغط حيث أن جماعات الضغط أحد مقومات الحياة السياسية في جميع دول العالم.



وأشار إلى أنه تم تنظيم أكثر من ١١ جلسة حوار مجتمعي مصغرة بأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأخصائي الطب النفسي وقضاة ومحامين وغيرهم من المختصين بالأحوال الشخصية؛ كما تم تنظيم أكثر من ٢١ جلسة حوار مجتمعي مع متضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مشروع القانون وجمع التعديلات واقتراحات المواطنين من جانب معاناتهم اليومية مع القانون الحالي.



وأكد أن فلسفة القانون تقوم علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتحقيق مبدأ الرعاية المشتركة، نظرا لأن القانون الحالي لا يتضمن هذا المبدأ ولكنه يرسخ لاستئثار أحد الطرفين برعاية الصغير دون الآخر.



وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية ، إن مشروع قانونه تضمن تنظيم الخطبة والاصطحاب وشرطة أسرية متخصصة تعمل علي تنفيذ الأحكام؛ كما تناول سن وترتيب الحضانة حيث أن ترتيب الحضانة الحالي غير موجود في أي دولة بالعالم، كما أنه لا يمكن أن تتحقق مصلحة الطفل في ظل الرؤية حيث أنها لا تحقق أي إشباع نفسي للطفل.



وأشار "فؤاد"، إلى أنه قام بربط الاصطحاب بالإنفاق علي الرغم من عدم رضائه على هذا الربط ولكن الواقع المصري هو الذي فرض هذا الربط؛ فالإصطحاب ضروري لإشباع نفسية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة فلا ينبغي ربطه بالإنفاق ولكن في مصر أصبح ربطه ضروري لتهرب البعض من المسئولية والإنفاق.



وأكد أن الطبقة العليا في المجتمع تستخدم القانون الحالي في صراعات كيدية حيث أن الطرفين قادرين علي الإنفاق، ولكن نسبة كبيرة جدا من المجتمع غير قادرين علي الإنفاق، مضيفا: " إذا فرغنا قوانين الأحوال الشخصية من هذه النزاعات وطبقنا الملف الواحد وأعدنا السلطة التقديرية للقاضي الذي نزعتها منه تعديلات 2000 و2004 و2005 فستحل الكثير من مشكلات الأحوال الشخصية.



وقال إن النفقات ومشكلة تحديد الدخل ليست مشكلة قانون الأحوال الشخصية؛ فتم تحديد نسبة معينة من الدخل للنفقات والتنفيذ سيكتمل بتطبيق سياسة الشمول المالي ومعرفة دخول الأفراد خاصة أصحاب الأعمال الحرة.



وصرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، خلال الندوة التي تقيمها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، بأنه تم وضع العديد من الضوابط للاستضافة للقضاء على الحالات الفردية التي يتم فيها خطف الأطفال؛ حيث إنه سيتم وضع الأطفال على قوائم المنع من السفر؛ كما استحدث مشروع القانون شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة ومنها الضم وتسليم وتسلم الصغير إضافة إلى الاستعلام عن الدخل من أجل النفقات.



وقال "فؤاد" إن سن الحضانة الذي تضمنه مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد للأحوال الشخصية والذي يتضمن إطلاق السلطة التقديرية للقاضي في سن الحضانة أمر جيد ويحقق أقصى حماية للطفل ولمصلحته الفضلى.



وأشار إلى أن الاستضافة تعالج عدد من المشكلات منها حرمان الأجداد والجدات من رؤية أحفادهم وتلزم الآباء بالإنفاق وتحمل مسئولية أولادهم.



وردا على سؤال أحد المشاركين عن منح الولاية التعليمية للأب، قال فؤاد: "الأب هو الولي الطبيعي وفقا للشرع ويجب أن يتحمل مسؤولية أولاده ويشاركهم في تفاصيل حياتهم ليشعروا بوجودهم؛ وفي حال وجود أي تصرفات تضر بالطفل من الأب تستطيع الأم الحصول على حق الولاية التعليمية من النيابة دون أي صعوبة.



وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، أنه قام بتقديم مشروع قانونه للأحوال الشخصية في أبريل ٢٠١٧ وتم إرسال مشروع القانون للأزهر ووزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وقامت وزارة العدل بالرد في خلال شهرين ولكن الأزهر إلى الآن لم يرسل الرد وترك الفرض وقام بالسنة فقد تخلي عن حقه الدستوري في إبداء رأيه مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان وقرر إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية معتبرا أن قانون الأحوال الشخصية قانون ديني وهو ما يفتح باب كبير للتبارز على أساس ديني خاصة أن الكثير من مواد الأحوال الشخصية غير قطعية الثبوت والدلالة.



وأشار "فؤاد" إلى أنه إذا سلمنا أن يقدم الأزهر مشروع قانون للأحوال الشخصية سنجد الأزهر يقدم مشروع قانون للإدارة المحلية ومشروع قانون للمرور، فلا مانع من أن يقدم الأزهر مقترح ولكن بعد إبداء رأيه في مشروعات القوانين المرسلة من البرلمان.



وأضاف "فؤاد" أن عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتسبب في تأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة.



وأكد "فؤاد" أن ربط حقوق المرأة بقوانين الأحوال الشخصية أمر غير مفهوم وما تسبب في هذا اللبس أنه بعد تعديل سن الحضانة قام أحمد فتحي سرور بتهنئة المرأة المصرية بأحد مكتسباتها على الرغم من أن قضايا الأحوال الشخصية قضايا اجتماعية وسن الحضانة أمر يخص الطفل ومصلحته الفضلي والمجتمع ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق المرأة ومكتسباتها.

