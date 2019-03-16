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أخبار البلد

المركز القبطى الأرثوذكسي: نصلي من أجل أسر ضحايا المسجدين بنيوزيلندا

السبت 16/مارس/2019 - 03:12 م
الأنبا إرميا الأسقف
الأنبا إرميا الأسقف
كتب - سامح سلام
أدان الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، حادث الإعتداء الٱثم على مسجدين بنيوزيلندا، مؤكدا أن الجميع يصلون من أجل أن يمنح الله العزاء لأسر الضحايا وأن يهب الشفاء لجميع المصابين.

وقال الأنبا إرميا:"آلمني ألم عميق الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا وجدد أحزاني، فالاعتداء الغاشم على مصلين أبرياء بيد إرهابي قاتل سافك للدماء، يؤمن بإله وثني اسمه "أودين" وهذا ما قاله عقب قتل المصلين "أراكم في فالهالا Valhalla" هو أمر ضد الأديان والإنسانية.

وتابع قائلا: " نصلي أن يهب الله العزاء لأسرهم ويمنح المصابين الشفاء ويحفظ الله العالم من الأشرار القتلة سفاك الدماء".

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