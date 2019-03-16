المجلس العربي للمياه: 400 مليون نسمة سكان الشرق الأوسط بحلول 2050.. فيديو

أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن العالم يشهد أزمات متنوعة ومتتالية مثل الأزمات المناخية والأيديولوجية والصحية، إضافة إلى الأزمات المتعلقة بالغذاء.



وقال "أبو زيد"، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، اليوم، السبت، إن الملايين من سكان العالم يعانون من التأثير المركب لهذه الأزمات المتفاقمة، لافتا إلى أنه على الصعيد المحلي والإقليمي يشكل الأمن المائي تحديا أساسيا لتنمية واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف أنه نظرا لندرة النسبية الشديدة للمياه في المنطقة العربية، شكلت المياه مصدرا للفرص والمخاطر بالمنطقة، منوها بأن سياق سياسة التطور السريع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي داخل الشرق الأوسط يتميز بارتفاع نمو السكان بنحو 2% سنويا.



وأوضح أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان داخل المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من 400 مليون نسمة.