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أخبار العالم

برلمانية إيطالية تطالب الفيفا بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

السبت 16/مارس/2019 - 03:21 م
الدوحة دفعت مبالغ
الدوحة دفعت مبالغ طائلة لاستضافة بطولة 2022
دعاء أبوهشيمة
طالبت الصحفية والبرلمانية الإيطالية السابقة سعاد سباعي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بسحب حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر، وذلك في مقال نشرته صحيفة «لوبينيوني» الإيطالية واسعة الانتشار.

وأكدت "سباعي"، في مقالها، أن الجميع يعرف أن الدوحة دفعت مبالغ طائلة لاستضافة بطولة 2022، حيث كشفت التحقيقات منذ نوفمبر 2010، أدلة وأسماء مشتبها بها مرتبطة بعملية خضوع «الفيفا» لأمراء الدوحة، عبر إعطائهم شرف وامتياز تنظيم أكبر مسابقة في عالم كرة القدم، بحسب ما ذكر موقع "24" الإماراتي.

وقالت الكاتبة: "مع سقوط 5 آلاف عامل مهاجر في بناء ملاعب البطولة بين قتيل وجريح، شككت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، جديا، في أهلية منظمي الحدث، فنشرت تفاصيل مرتبطة بفساد قطر مع «الفيفا»، مشيرة إلى تفاصيل ما نشرته الصحيفة عن المبالغ التي دفعتها قطر للحصول على تنظيم البطولة، والتي بلغت حوالي مليار دولار".

وأضافت: «على أي حال، فإن الوثائق التي تمتلكها «صنداي تايمز» والمحتويات التي نشرتها تجعل من الضروري فتح تحقيق جديد؛ لأن ذلك سيكون في مصلحة «الفيفا» الخاصة، بعد أن أصبح تحت إدارة جياني إنفانتينو، من أجل إعطاء مؤشر على أن هناك قطيعة مع إدارة بلاتر المثيرة للجدل».

وتابعت: «في الأشهر الأخيرة، ندد إنفانتينو بالانتقادات التي طالت قطر، خصوصا بعد بروز تقارير مرتبطة برفض اللاعب الفنلندي ريكو ريسكي، الذهاب رفقة منتخبه إلى ملاعب الدوحة، في اعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها العمال الأجانب».

واعتبرت "سباعي" أن كأس عالم العبودية والإرهاب والفساد وهو الوصف الذي باتت البطولة تعرف به غالبا قد تتسم بأثر ارتدادي فتاك بالنسبة إلى «الفيفا».

وبإمكان الفضيحة التي ظهرت عقب ما كشفته الصحيفة البريطانية، أن تصبح الفرصة المثالية لتصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتكبته الرئاسة السابقة.

ودعت سباعي إنفانتينو، إلى تحرير المؤسسة التي تمثل كرة القدم، من قبضة دولة مارقة مثل قطر، ومن خلال ذلك، سيحصل على دعم قسم جوهري من المجتمع الدولي، خصوصا العالم العربي المعتدل، وذلك الجزء من أوروبا الذي يواصل معارضته لأمراء الدوحة والأجندة الإسلامية لـ«الإخوان».

واختمت سباعي بالقول: «لا لكأس عالم العبودية والإرهاب والفساد! نعم لتنظيم كأس عالم الرياضة وقيمها، في بلد يستحق الاحتفال بأهم مسابقة لكرة القدم في العالم».

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