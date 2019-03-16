مرشح سابق لرئاسة الوفد: الأديان السماوية بريئة من سفك الدماء

أكد سيد طه فايز ، المرشح السابق لرئاسة حزب الوفد انه تابع الهجوم الإرهابي المفجع الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة أمس، بقلب يعتصر حزنا لهذا الفعل الشنيع الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى أن ما حدث بمثابة الرد الحاسم على أكذوبة "الإرهاب الإسلامي".



وأشار فايز فى بيان صحفى له إلى أن هذا الفعل الارهابي يبين بما لايدع مجال للشك أن اكذوبة إلصاق الارهاب في العالم للدين الاسلامي أمر بعيد تماما عن الصحه ، بل هو بعيد عن جميع الاديان السماوية التي تدعو إلي السماحة وحرمة الدماء إنما هذه الأفعال تصدر من أصحاب افكار متطرفة لا يمثلون دينا من الاديان ، قائلا أن الارهاب لا دين له.



وتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وجميع المسلمين في العالم ولكل صاحب ضمير حي وصاحب إنسانية.

